"زي ما انتي" الأكثر استماعا بين ٢٠ أغنية على مستوى العالم

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في مفاجأة كبيرة تصدرت اغنية زي ما انتي للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الاغاني الأكثر استماعا حول العالم ، وحققت الأغنية المركز العشرين بين أكثر الاغاني استماعا حول العالم خلال الأيام الماضية.

وعادت الأغنية لتتصدر الأكثر استماعا منذ أن طرح الهضبة كليب مصور لها من حفله الاخير بالساحل الشمالي والذي سعى من خلاله لتأريخ أغنياته بالتصوير السينمائي.

أغنية زي ما انتي صدرت في ألبوم سهران، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعي ، وتوزيع نادر حمدي.

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