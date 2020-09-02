مستند - الشباب والرياضة تحاصر السباحة بمخالفات المتوسط وإقامة مجهول مع البعثة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة أن تقريرا جديدا كشفت عنه قطاعات وزارة الشباب والرياضة المختلفة حول مخالفات مجموعة من الاتحادات والألعاب المشاركة في دورة ألعابا لبحر المتوسط الأخيرة بتراجونا الإسبانية، وفقا لملاحظات لجان التفتيش والجهاز المركزي للمحاسبات.

ضمت المخالفات تحويلا ماليا يخص اتحاد السباحة المصري بقيمة ٢١٦٠ يورو تخص إقامة المهندس ياسر محمد إدريس ، وشخص آخر غير معلوم الهوية في فترة الدورة وبما يخالف القرار الوزاري الصادر بشأن الرحلة، والمعتمد من قبل القطاعات المعنية بوزارة الشباب والرياضة.

جاءت مخالفات السباحة ضمن سلسلة من المخالفات دونتها إدارات الوزارة والجهات الرقابية على الرحلة المشار إليها وإجراءات اللجنة الأولمبية المصرية في الشأن نفسه.

مستند - الشباب والرياضة تحاصر السباحة بمخالفات المتوسط وإقامة مجهول مع البعثة
مستند - الشباب والرياضة تحاصر السباحة بمخالفات المتوسط وإقامة مجهول مع البعثة

أخبار تهمك

راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

منذ ساعة و 26 دقيقة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

تصريح مثير من والد ميسي حول مستقبل ابنه مع برشلونة

منذ ساعة

يوفنتوس يخطط لضم ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

حرب جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها نجم زملكاوي

منذ حوالي 3 ساعات

سواريز يختار ناديه الجديد رسمياً

منذ أقل من ساعتين

ديانج يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من والد ميسي على الأزمة الطاحنة مع برشلونة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

النني يقترب من الرحيل عن صفوف الآرسنال

منذ ساعة و 23 دقيقة

شقيق عبدالوهاب: رحلت عن الأهلي بسبب هذا اللاعب

منذ ساعتين و 25 دقيقة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

العقوبة الأكبر.. سر تغريم كهربا مليون جنيه بعد خناقة الشناوي

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:02 م

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

09:30 م

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

08:29 م

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

08:03 م

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

03:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب