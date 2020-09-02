تعرف على حقيقة وفاة فنان مغربي متأثرا بكورونا
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:46 م
مي مرسي
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رحل عن عالمنا مساء اليوم الفنان المغربي عبد الجبار الوزير وذلك عن عمر ناهز ال92 عاما.
وترددت شائعات حول وفاة "الوزير" متأثرا بفيروس كورونا المستجد.
ولكن كشف ابنه أحمد في تصريحات صحفية قائلا: "عبد الجبار الوزير توفى الليلة في منزله"وأنه كان يعاني من مرص السكر وتعرض لمضاعفات في الفترة الأخيرة.
وترددت شائعات حول وفاة "الوزير" متأثرا بفيروس كورونا المستجد.
ولكن كشف ابنه أحمد في تصريحات صحفية قائلا: "عبد الجبار الوزير توفى الليلة في منزله"وأنه كان يعاني من مرص السكر وتعرض لمضاعفات في الفترة الأخيرة.
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