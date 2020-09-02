الديهي ينفعل بسبب حضن ماكرون الدافئ: "لبنان ارتمى في أحضان الفرنسيين"

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
استنكر الإعلامي نشأت الديهي، الصور التي أظهرت احتضان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي، قائلًا: "لبنان يرتمي في أحضان الفرنسيين".

وانفعل "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، بسبب العودة الفرنسية للشرق الأوسط وتدخله في شؤون دولِه، سائلًا من الله السلامة للبنان.

ولفت إلى أن ماكرون وصل وخرج من لبنان من باب القوى الناعمة، في إشارة إلى افتتاح زيارته للأراضي اللبنانية بلقاء المطربة فيروز، واختتم الرئيس الفرنسي الزيارة بلقاء "الرومي".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اختتم زيارته لبيروت، أمس الثلاثاء، بلقاء المطربة ماجدة الرومي، معبرًا عن رغبته في تعاون لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للقيام من محنته.


علق الإعلامي نشأت الديهي، على جولة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منطقة الشرق الأوسط، قائلًا: "إنها عودة لمناطق الانتداب الفرنسي في المنطقة العربية".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن فرنسا عادت للتدخل في شؤون منطقة الشرق الأوسط من بوابة لبنان ثم العراق.

وشبه زيارة ماركون للبنان بغزو الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت لمصر؛ حيث دخل الأول من بوابة الفن والقوى الناعمة، بينما الأخير من بوابة الدين بعدما خطب الإمبراطور من على منبر الأزهر.

وعن العلاقات الفرنسية التركية، أوضح مقدم البرنامج، أن التحركات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط، بمثابة تتطويق تركيا من ناحية المتوسط، مؤكدًا أنها خطوات دبلوماسية واعية لمجابهة أنقرة.

أخبار تهمك

راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

منذ ثلث ساعة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح مثير من والد ميسي حول مستقبل ابنه مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من والد ميسي على الأزمة الطاحنة مع برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

ديانج يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

يوفنتوس يخطط لضم ميسي

منذ ثلث ساعة

حرب جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها نجم زملكاوي

منذ حوالي 3 ساعات

النني يقترب من الرحيل عن صفوف الآرسنال

منذ ساعة و 18 دقيقة

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 6 ساعات

العقوبة الأكبر.. سر تغريم كهربا مليون جنيه بعد خناقة الشناوي

منذ ثلث ساعة

شقيق عبدالوهاب: رحلت عن الأهلي بسبب هذا اللاعب

منذ ساعتين و 20 دقيقة

سواريز يختار ناديه الجديد رسمياً

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:02 م

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

09:30 م

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

08:29 م

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

08:03 م

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

03:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب