شذوذ وجنس جماعي.. الديهي: "قضية الفيرمونت" أكبر مما كنا نتخيل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن كل يوم تكشف النيابة العامة تفاصيل جديدة متعلقة بقضية اغتصاب فتاة في فندق "فيرمونت" الشهير، معلقًا: "الموضوع أكبر مما كنا نتخيل".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الفيرمونت"، متشعب وله مسارات عدة، وله أبعاد أخرى من شذوذ وجنس جماعي ومخدرات وخمور وهتك أعراض.

وأشار إلى أن النيابة العامة تحاول ضبط تناول وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام لمثل تلك الأخبار؛ لما تمس من ثوابت المجتمع وقيمه.

وفي سياق متصل أمرت «النيابة العامة» بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق «فيرمونت نيل سيتي».

وأمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأهابت «النيابة العامة» بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن «النيابة العامة» نتائجها بعد الانتهاء منها.

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