الديهي: القطاع الطبي كشف إمكانات مذهلة بعد أن كان مهترئًا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:07 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القطاع الطبي المصري كشف إمكانات مذهلة بعد أن كان مهترئًا، جراء المواجهة الناجحة للدولة المصرية إثر تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19). 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي معني بالأمن القومي بشقه الصحي، ويوجه بتكثيف الجهود للحفاظ على أرواح المواطنين. 

وأشار إلى أن السيسي وجه برفع مستويات اللياقة البدنية، والقضاء على الأمراض غير السارية وأمراض المناطق الحارة، وأسفرت تلك الجهود عن تحول مصر من أكبر دولة في العالم مصاب شعبها بالتهاب الكبد الوبائي "فيروس سي" إلى أقل دولة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 73828 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و5440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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