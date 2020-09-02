بيراميدز يفقد نجم الفريق أمام الزمالك

يغيب عبدالله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز ونجم كرة القدم المصرية وهداف بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عن مواجهة نادى الزمالك ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري والمقرر إقامتها يوم الخميس القادم.





ويستضيف ملعب الدفاع الجوي يوم الخميس مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي ومنتظر بين الفريقين والذان يتنافسان على المركز الثانى.





وتجددت إصابة عبدالله السعيد فى العضلة الخلفية ليغيب عن مواجهة الزمالك بعدما شارك فى مران أول أمس.

ويذكر أن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز سيغيب أيضًا عن مواجهة الزمالك بسبب الإصابة.



