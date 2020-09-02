بيراميدز يفقد نجم الفريق أمام الزمالك

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
يغيب عبدالله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز ونجم كرة القدم المصرية وهداف بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عن مواجهة نادى الزمالك ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري والمقرر إقامتها يوم الخميس القادم.

ويستضيف ملعب الدفاع الجوي يوم الخميس مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي ومنتظر بين الفريقين والذان يتنافسان على المركز الثانى.

وتجددت إصابة عبدالله السعيد فى العضلة الخلفية ليغيب عن مواجهة الزمالك بعدما شارك فى مران أول أمس.
ويذكر أن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز سيغيب أيضًا عن مواجهة الزمالك بسبب الإصابة.

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثانى برصيد 45 نقطة متفوقًا على الزمالك الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبد الله السعيد بيراميدز الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مثير من والد ميسي حول مستقبل ابنه مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

منذ ثلث ساعة

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من والد ميسي على الأزمة الطاحنة مع برشلونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ديانج يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

العقوبة الأكبر.. سر تغريم كهربا مليون جنيه بعد خناقة الشناوي

منذ ثلث ساعة

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

منذ ساعة و 22 دقيقة

يوفنتوس يخطط لضم ميسي

منذ ثلث ساعة

شقيق عبدالوهاب: رحلت عن الأهلي بسبب هذا اللاعب

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

سواريز يختار ناديه الجديد رسمياً

منذ أقل من ساعتين

حرب جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها نجم زملكاوي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

النني يقترب من الرحيل عن صفوف الآرسنال

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

المبشرات الستة لبيراميدز أمام الزمالك

تغييرات في تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي

شريف إكرامي يعود لعرين الأهلي أمام المصري

هل تهرب رمضان صبحي من مباراة الأهلي وبيراميدز ؟

الزمالك وبيراميدز في قمة "الهجوم والدفاع" لانتزاع صدارة الدوري

مفاجأت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:02 م

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

09:30 م

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

08:29 م

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

08:03 م

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

03:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب