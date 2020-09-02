العقوبة الأكبر.. سر تغريم كهربا مليون جنيه بعد خناقة الشناوي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف مصدر بالنادي الأهلي، سر توقيع عقوبة مالية قدرها مليون جنيه على مجمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم، بعد مشادة عنيفة مع محمد الشناوي حارس الفريق.

 

وأوضح المصدر، أن عقوبة كهربا كانت وفقا للائحة العقوبات في القلعة الحمراء الخاصة بالتجاوز.

 

وأكمل المصدر، أن لائحة التجاوزات في الأهلي تبدأ الغرامات بها من 25 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه.

 

وتلقى كهربا أقصى عقوبة في لائحة التجاوزات بالقلعة الحمراء، نظرا للمشادة العنيفة والتجاوزات التي صدرت منه في واقعة اليوم.

 

وأكد المصدر، أن كهربا سيتواجد في المران بشكل طبيعي في الفترة المقبلة، ولن يتم حرمانه من المشاركة في أي مباراة بعد رفع الإيقاف، مشيرا إلى أن العقوبة مالية فقط.

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