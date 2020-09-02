وفاة الفنان عبد الجبار الوزير عن عمر ناهز ال 92 عاما

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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توفى منذ قليل الفتان المغربي عبد الحبار الوزير وءلك عن عمر ناهز ال92 عاما.

وكان يعاني الفنان عبد الجبار الوزير في الفترة الأخيرة من حياته من مضاعفات مرض السكر مما أدى إلى وفاته.

وقال مسعود بوحسين رئيس النقابة الوطنية للفنون الدرامية وفاة عبدالجبار الوزير بمدينة مراكش المغربية، أما إبن الراحل أحمد فقدذكر في تصريحات صحفية ء أن "عبدالجبار الوزير توفي الليلة في منزله".

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