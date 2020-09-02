قامات الإذاعة.. عينت نائباً لرئيس الإذاعة المصرية.. ومُفجرة أشهر القصص والقضايا.. ما لا تعرفه عن سناء منصور

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قامات الإذاعة اليوم عن الإذاعية الكبيرة سناء منصور، ‬صاحبة‭ ‬الصوت‭ ‬المميز‭ ‬ومكتشفة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬الشابة‭ ‬ومُفجرة‭ ‬أشهر‭ ‬القصص‭ ‬والقضايا.



حاصلة على ليسانس الآداب قسم الصحافة عام 1961 من جامعة القاهرة. وبعد تخرجها عينت في 1 أكتوبر 1962 بوكالة أنباء الشرق الأوسط كمحررة.



قرر عبد القادر حاكم، أن يُنشئ أول إذاعة تجارية خفيفة على مستوى العالم العربي وتضُم برامة مُنوعة للعرب من المحيط إلى الخليج وكان ذلك في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر، ومن ثم، تم الإتفاق على تدريب مذيعين جدد تم إختيارهم بعد إختبارات عدة وتم تدريبهم لمدة ستة أشهر لم يكن مبنى الإذاعة والتلفزيون قد أُقيم بعد وكانت تُذاع من قصر عابدين طيلة تلك الأشهر.



كانو يذهبوا للإذاعة من السادسة صباحًا وكأنهم على الهواء فيبدئوا بالنشيد الوطني ثم القرآن الكريم وتتوالى الأغنيات الخفيفة والبرامج وهو ما أتاح لهم فرصة التدريب المكثف على كل ألوان الفنون من كتابة وإذاعة وإخراج وتأليف وصوت على أيدي عظماء من أمثال فاروق خورشيد وحسين شاش، حتى كانت ساعة الظهور للنور في أول مايو 1964.



ذهبت إلى باريس في منحة من قبل وزارة الإعلام كجزء من التعاون الفرنسي العربي كانت تدرس صباحًا وتعمل في راديو باريس فالمنحة كانت 700 فرانك شهريًا فقط وهو مبلغ زهيد ومع الوقت أصبح راتبها تسعة الاف فرانك، وكانت الصدفة أن إلتقيت مدير مونت كارلو التي كانت مجرد مشروع على الورق في راديو باريس وكان يبحث عن مذيعة تتحدث اللغة العربية والذي دعاها للغذاء وطلب منها أن تظهر إذاعة مونت كارلو خلال 17 يوم فقط ليبدأ البث في الأول من مايو.



أثناء حرب أكتوبر كانت الإذاعة تذيع أغاني تبعث بالتفاؤل والنصر والعروبة كقصيدة "الشام" لآحمد شوقى وأغنية «المسيح» للعندليب و"زهرة المدائن»"لفيروز. ومع تطور الأحداث، زادت مساحة الأخبار فبعد ما كان لديهم 4 نشرات موجزة، أُضيفت نشرتين رئيسيتين. كان نجاحًا مدويًا للإذاعة التي نفذت لكل بيت وأصبحت حديث الجميع حتي بلغتها أخبار بتقديم السفارة الإسرائيلية بباريس إحتجاجًا لوزارة الخارجية بسبب ما نُقدمه فى مونت كارلو وتم إستدعاء مدير المحطة للسؤال وكان لا يعلم شيئًا إذ كانت المتصرفة الوحيدة بالمحطة. وعلي الفور، عاد إليهم ووخبها قائلًا "أنتي هنا في خدمة الإعلام الفرنسى ولست في خدمة مصر".



وكانت إستقالتها أبلغ تعبير من جانبها على الإهانة إذ كانت مبعوثة من قبل الحكومة المصرية لا في خدمة أحد عندها حدث ما لم يكُن بالحسبان إذ قدم فريق العمل إستقالته إحتجاجًا ليجد المدير نفسه وحيدًا أمام 17 ساعة هواء بلا مذيعين أو مهندسين ولا أحد يتحدث العربية، وعلى الفور، طلب منها تأجيل الإستقالة يومين للإجتماع بالشركة الأم لراديو باريس وعرض الأمر. وكان رئيس الشركة آنذاك يعشق العرب واللبنانين وكان أول من أسس تلفزيون لبناني في لبنان ولديه جزء شرقي يعتز به.



قال لها "للأسف الشديد لقد فشلت في إقناع الإدارة برأيي وستعودون لعملكم على أن تخففوا قليلًا من تحاملكم علي إسرائيل" كانت للإدارة رؤية ثاقبة فليس أفضل من ذلك التوقيت لجذب العرب وزيادة رقعة الإستماع للمحطة.



وفي عام 1981 تمت إعارتها لمدة ستة أسابيع للعمل بمنظمة اليونيسيف بمنطقة الخليج العربي كخبيرة لبرامج الأطفال، وفي عام 1984 عينت مديرة لإدارة البرامج الخفيفة والمنوعات بإذاعة الشرق الأوسط.



وفي عام 1985 عينت مديرًا عامًا للبرامج الفنية، وفي عام 1988 عينت نائبًا لرئيس شبكة الشرق الأوسط، وفي عام 1990 عينت رئيسًا للشبكة كندب وثبتت رئيسًا للشبكة في 28 مايو 1991.



وفي 4 أكتوبر 1994 عينت نائبًا لرئيس الإذاعة المصرية. وفي 29 يونيو 1995 عينت رئيسًا لقطاع القنوات الفضائية في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وظلت في هذا المنصب حتى أحيلت للتقاعد عام 2001.



كان هدفها أن تظهر الفضائية بأفضل صورة فكانت تقوم بدور الستايلست والمخرج ومدير التصوير للمذيعين كما إستعانت بعظماء من أمثال أحمد رضوان وهالة الحديدى ومحمود سلطان لتدريب المذيعين الجدد والذين إختارتهم بعناية من خريجي الجامعة الأمريكية ومعهد السينما.



الفضائية المصرية مدرسة كبيرة تخرج بها العديد من الموهوبين من أمثال المخرج سامح عبد العزيز، وأحمد حلمي، وداليا البحيرى، وياسمين عبدالله، وريهام السهلي، وغيرهم ممن انتشروا بالعديد من القنوات وأثروا عدم مجالات سواء فى السينما أو التلفزيون وكانت الفضائية بمثابة معمل تفريغ المواهب والكوادر الإعلامية.



ظلت الفضائية المصرية رقم واحد على مدى ست سنوات وعندما تركتها سناء منصور، عام 2001 كان الحد الأدنى للإيراد الإعلاني بها يصل إلي 49 مليون.



ومن المواقف التي لا تناسها سناء منصور، عندما كانت تقدم برنامج "أوافق أمتنع" ورفع صلاح نظمي، قضية تدينها هي وعبد الحليم حافظ ومفيد فوزي بسبب سؤالها لعبد الحليم عن صاحب أثقل دم بالسينما المصرية وكانت إجابته صلاح نظمي، فضحكت.



وعندما ذهبوا لساحة القضاء، دخلت مع عبد الحليم ولم يكن أحد يعلم من هي قامت النساء بإلقاء الزعاريد اعتقادًا منهم بأنها خطيبته.



دخلت للقاضي وكانا قد إتفقا على الأقوال واستطاع القاضي بلباقة الإصلاح بينهم، وطلبت من عبد الحليم ضرورة مصالحة نظمي فذهب وقد كان بالفعل وإتفق معه عبد الحليم علي المشاركة في فيلم "آبي فوق الشجرة".



كما قدمت سناء منصور، عدد من البرامج في التلفزيون منها "أوسكار، الظل الأحمر"، وعادت في السنوات الآخيرة لتقديم برنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة dmc.



