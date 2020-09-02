المغرب تسجل 1672 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1672 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 65453 حالةً.


وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 32 حالة وفاة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 1216، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 50357.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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الالات

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