تحذير عاجل من التموين لأصحاب المخابز "فيديو"

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الهدف من تطبيق منظومة الخبز الجديدة الخاصة بتوحيد حجم رغيف الخبز هو المحافظة على الجودة والمواصفات، وإحكام المنظومة الخاصة بالرقابة وتشديدها على المخابز.

وحذر "كمال"، خلال تصريحاته لـ برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، المخابز، قائلًا إن هناك عقوبات رادعة على أي مخبز يتلاعب بالأوزان.

وأشار إلى أن هناك انتظام في عملية صرف الخبز، موضحًا أنه يتم صرف من 250 لـ 270 مليون رغيف من خلال 30 ألف مخبز.


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قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن يتم صرف كمامة واحدة فقط اجباريًا شهريًا على البطاقات التموينية التي تتضمن 4 افراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريًا للبطاقات المتضمنة 3 افراد فأقل وذلك اعتبارًا من اليوم 1-9-2020.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفي ظل تزايد منحنى الاصابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد19)، مع تلاحظ عدم إلتزام بعض المواطنين حاليًا بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولي للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وتهيب الوزارة بالسادة بدالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتي سرعة التوجه لمخازن شركتي الجملة (العامة المصرية) لإستلام الكميات المخصصة لهم من الكمامات لصرفها للسادة المواطنين على البطاقات التموينية، لضمان انتظام عملية صرف المقررات التموينية.



ويأتي ذلك حرصًا من وزارة التموين للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، فضلًا عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.



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