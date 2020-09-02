3 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق هائل بشارع الهرم

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:52 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقا هائلا شب بقطعة أرض على مساحة 500 مترا، بشارع الهرم، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل بشارع الهرم، غرب المحافظة.

على الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء وخزان مياه إستراتيجي، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق، وحاصرت ألسنة اللهب قبل تمدد النيراان إلى باقي المجاورات.

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي إلى أن الحريق إندلع بمخلفات وأشجار بفيلا مهجورة، ونجحت القوات في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وأجري قوات الدفاع المدني عمليات التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران مرة آخري، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإنتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقريرا حول سبب نشوبه.

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الكلمات المفتاحية

شارع الهرم حريق الحماية المدنية الجيزة

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