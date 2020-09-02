إشادة أممية بدور الإمارات بإتفاق السلام السوداني

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
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رحب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، امس بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية السودانية وجيش تحرير السودان .

 

وتم توقيع هذا الاتفاق خلال حفل أقيم في جوبا، عاصمة جنوب السودان.

 

وأكد غوتيريش في بيان نشرته المنظمة الأممية على موقعها الإلكتروني، التزامه التام بدعم تنفيذ هذه الاتفاقية، "التي تمثل بداية عهد جديد لأبناء السودان"، مشيراً إلى أن ذلك "سيتطلب التزاماً وتعاوناً مستمرين بين الأطراف وشعب السودان"

 

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