تراجع حاد في إنتاج النفط بالولايات المتحدة

تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بشكل حاد مع إغلاق منشآت الإنتاج والتكرير بسبب إعصار "لورا".





وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط انخفض إلى 9.700 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس/آب الجاري، مقارنة مع 10.800 مليون برميل يومياً عن الأسبوع السابق له.





كما تراجعت واردات النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.016 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتصل إلى 4.900 مليون برميل يومياً.





في حين هبطت صادرات الخام الأمريكي بنحو 361 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي إلى 3.002 مليون برميل يومياً.





وبالنسبة لصافي واردات النفط، والتي تمثل الفارق بين الصادرات والواردات، فشهدت هبوطاً بنحو 655 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتصل إلى 1.898 مليون برميل يومياً.





وعلى صعيد المخزونات الأمريكية من النفط فقد تراجعت بنحو 9.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.





وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 1.5 بالمائة ليصل إلى 44.89 دولار للبرميل.





كما هبط سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بأكثر من 1.9 بالمائة مسجلاً 41.93 دولار للبرميل.