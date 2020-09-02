الصحة الإماراتية: إعفاء معدات طبية متعلقة بكورونا من الضريبة يعزز الخدمات الصحية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
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أكد  عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، أن اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  قرارات تتعلق بإعفاء بعض المعدات الطبية المتعلقة بمكافحة "كوفيد-19" من الضريبة والموافقة على إطار تنظيمي وتشريعي متكامل حول المساعدة الطبية على الإنجاب، يأتي تأكيداً على أن عجلة العمل الحكومي لا تهدأ وتعمل بوتيرة تصاعدية، ويعكس الأولوية التي تحرص عليها حكومة الإمارات لقطاع الخدمات الصحية، وتعزيز صحة المجتمع بخدمات وقائية وعلاجية وتشخيصية مبتكرة.

 

وأضاف في تصريح له بهذا الشأن  أن الفرق الوطنية متأهبة لتحقيق مزيد من الإنجازات والحفاظ على المكتسبات في جميع القطاعات الحيوية وتعزيزها بما يسهم في تطوير أداء المنظومة الصحية ومواكبتها أفضل الممارسات العالمية.

 

وأوضح العويس أن إعفاء بعض المعدات المرتبطة بمواجهة "كوفيد-19 " سوف يسهم في تعزيز المخزون من المستحضرات واللوازم الطبية ووسائل الوقاية للكوادر الصحية في المستشفيات والمرافق الطبية، بما يدعم جهود خط الدفاع الأول ووقايته، ويسرع وتيرة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى وزيادة الزخم في الجهود الوطنية الشاملة لاحتواء تداعيات الجائحة، وبما يتفق مع توجهات الدولة الرامية إلى توفير جميع الإمكانات لزيادة كفاءة وقدرات القطاع الصحي لحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع وتحقيق ريادة عالمية في التعامل مع تحديات فيروس كورونا المستجد.

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