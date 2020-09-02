الأوقاف: دخول 1000 مسجد للخدمة كل عام (فيديو)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن دخول ما يقرب من ألف مسجد الخدمة كل عام سواء من موارد الوزارة الذاتية أو من موارد الدولة.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه ليس هناك مساجد يتم هدمها إلا إذا كانت في حرم السكة الحديد، وكانت يتم إقامتها بالمخالفة بعيدًا عن أعين وزارة الأوقاف، وتؤدي إلى وقوع الحوداث، معلقًا: "كانت بمثابة أوقار للجماعات المتطرفة".

وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أن القوات المسلحة قامت ببناء أكثر من 8 مساجد على محور المحمودية.



وكانت أعلنت وزارة الأوقاف، إنفاق نحو 6،4 مليار جنيه لعمارة المساجد في سبع سنوات، أكثر من نصفها من أعمال الوزارة، مشيرة إلى أن الباقي من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشرافها.

وأوضحت الوزارة أن بذلك يكون إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد خلال تلك الفترة بمعرفة الوزارة ومن أموالها هو (3،458،709،881) جنيهًا، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها (3) مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من (6،4) مليار جنيه، ما يؤكد اهتمام الوزارة والدولة المصرية بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.


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أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة بالتزامن مع محاكمة المتهمين في الهجوم الذي استهدف مقر الجريدة عام 2015.

وقال المرصد: إن إعادة نشر الصحافة الغربية لمثل تلك الرسومات المسيئة للإسلام والمسلمين تمثل خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين حول العالم، وتغذي ثقافة الكراهية والعنف، وتعطي ذريعة لممارسة الإرهاب ضد المسلمين ووصمهم بالإرهاب والتطرف.



وأوضح المرصد أن الصحافة الغربية، وخاصةً جريدة شارلي إيبدو دأبت على إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بين فترة وأخرى. ففي 2006، نشرت 12 رسمة كاريكاتورية للنبي محمد، وذلك بعد نشر "يولاندس بوستن" الدنماركية الرسوم المسيئة للنبي محمد.



وأضاف المرصد أن الصحيفة أعادت نشر الرسومات في 2011 و2015، الأمر الذي أدى إلى زيادة العنف وأعطى ذريعة للمجموعات الإرهابية لمهاجمة مبني الصحيفة؛ مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا، بينهم مدير التحرير ستيفان شاربونييه وعدد من محرري الصحيفة.

وبيَّنَ المرصد أن إعادة نشر الرسومات المسيئة للإسلام في الصحف الغربية بين الحين والآخر يهيئ الأجواء للمتطرفين بمهاجمة مقار تلك الصحف، وفي نفس الوقت يدفع اليمين المتطرف الغربي إلى تنفيذ عملياته الإرهابية ضد المسلمين، كما حدث في العام الماضي في حادثة "كرايست تشيرش".


وحذَّر المرصد من خطورة تمادي الصحافة الغربية في ممارساتها العنصرية باسم الحرية وغيرها، فالحرية ليست مطلقة، خاصةً إذا كانت تلك المواد أو الرسومات تحض على الكراهية ووصم الآخر على أساس الدين أو العرق، ولذلك يدعو المرصد البرلمانات والحكومات الغربية إلى ضرورة الإسراع إلى إصدار قوانين تجرم الإساءة إلى الرموز الدينية والمقدسات.

وأوضح المرصد أن حرية الصحافة والفكر لا تتأتى بالحض على الكراهية والعنف والإساءة للأديان، بل إن تلك الإساءات المتكررة تغذي العنف والإرهاب، ولذلك فإن المرصد يدعو عقلاء العالم للإسراع إلى التصدي لهذا الخطاب العنصري الذي يدفع العالم كله نحو الصدام.

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