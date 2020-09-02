سواريز يختار ناديه الجديد رسمياً

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أشارت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية إلى  إن نادي يوفنتوس الإيطالي، أتم اتفاقه مع اللاعب لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني، من أجل الانتقال له في الميركاتو الحالي، ليكون لاعبا في صفوف السيدة العجوز.


وقالت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية أن اليوفي توصل لاتفاق مع ممثلي سواريز بعد اجتماعهما للمرة الثانية في الساعات الماضية.


و اتفق الطرفان على حصول سواريز على مبلغ 9 ملايين جنيه إسترليني كراتب سنوي.

ويسعى يوفنتوس للحصول على «سواريز» بعدما قرر المدير الفني الهولندي رونالد كومان، وذلك بعدما خرج من حسابات المدرب الهولندي. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سواريز برشلونة

أخبار تهمك

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

كريم طارق يقترب من الزمالك

منذ أقل من ساعة

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم ليفربول

منذ ساعة و 8 دقيقة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من والد ميسي على الأزمة الطاحنة مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

حرب جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها نجم زملكاوي

منذ أقل من ساعتين

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ 19 دقيقة

شوبير يهاجم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

منذ حوالي 7 ساعات

شقيق عبدالوهاب: رحلت عن الأهلي بسبب هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ حوالي 10 ساعات

بعد رمضان صبحي وفتحي.. بيراميدز يتحرك لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 4 ساعات

ديانج يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سواريز يختار ناديه الجديد رسمياً

منذ 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

أليجري يعثر على حل جديد لكسر صيام "رونالدو" عن التهديف

هيجواين: هذا اللاعب تسبب في طردي من يوفنتوس !

عاجل.. الشرطة تطالب رونالد بعينة "الحمض النووي" لمعرفة حقيقة اغتصابة لفتاة أمريكية

يوفنتوس يقترب من خطف نجم مانشستر يونايتد

عدو ميسي يقترب من مزاملة رونالدو في يوفنتوس

5 نجوم مرشحين لخلافة هيجواين في يوفنتوس

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 م

سواريز يختار ناديه الجديد رسمياً

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

03:39 م

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

أول تعليق من والد ميسي على الأزمة الطاحنة مع برشلونة

07:30 م

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب