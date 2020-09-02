محلي نجع حمادي يحرر محاضر "ضوضاء" لعدد من النوادي بالمدينة



يأتي ذلك في إطار التدابير التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والخاص بتحديد نسبة استقبال الرواد بنسبه 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي تم إخطار مركز الشرطة بجميع النوادي العاملة داخل مدينة نجع حمادي لاتخاذ الاجراءات القانونية لعدم التزامهم.



في ضوء قرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية مع السماح فقط بتواجد 25% من طاقتها الاستيعابية ومنع تقديم الشيشة في المقاهي والكافيتريات وبتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.



كما عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعًا موسعًا بمديري المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة وعدد من العاملين بها لمناقشة خطة وبرامج عمل المراكز التكنولوجية، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وكمال شلبي السكرتير العام والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير المساعد ومحمود محمد مدير عام مركز المعلومات ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.



ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع خطة وبرامج عمل المراكز التكنولوجية بجميع قطاعات المحافظة وعرض تقرير تفصيلي يتضمن حصر لأهم وأبرز الموضوعات ومعوقات العمل والتي تم التوصل لوضع حلولا جذرية لها.



واشار المحافظ الي انه تم تشكيل لجنة للمرور اليومي على كافة المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل بها، ووجه بعرض تقرير اسبوعي على سيادته يتضمن (موقف العمل بكل مركز -معوقات واحتياجات العمل -تقييم اداء العاملين -مدي رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة).



ووجه المحافظ مسئولي المراكز التكنولوجية بعمل دليل مبسط للعاملين بالمراكز يوضح كافة إجراءات وخطوات العمل بالمنظومة وصلاحيات كل موظف بالمكاتب الامامية والخلفية، كما وجه بعمل دورات تدريبية للعاملين بالمراكز لرفع مستوي الاداء لديهم والتعرف على كافة التحديثات بالمنظومة وتحديد المهام الخاصة بكل موظف.



وأكد محافظ قنا على جميع المسؤولين بالجهاز التنفيذي للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين والتفاعل معهم من خلال تفعيل دور المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بحصول المواطن على الخدمة وتطبيقا لمبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها.

واشار الداودي الي ان أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة هو خدمة المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لطلباتهم في إطار اللوائح والقوانين المنظمة وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة.





قامت رئاسة مركز ومدينة نجع حمادي برئاسة عبد اللاه احمد خبير رئيس المركز، وبأشراف المهندسة أماني صلاح رئيس مكتب شئون البيئة بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بنجع حمادي برئاسة النقيب هيثم الباشا، بعمل محاضر مخالفه بيئية "ضوضاء" لعدد من النوادي بنجع حمادي.