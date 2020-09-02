عبر "الفيديو كونفرانس" ندوة لخبراء ومتخصصين بمجال التميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع غرب المنصورة

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أقيم، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام حى غرب، برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب، ندوة تفاعلية عبر الفيديو كونفرانس بمجموعة من الخبراء والمتخصصين بمجال التميز الحكومى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريق عمل الجائزة برئاسة حى غرب المنصورة، وذلك لمناقشة اليآت العمل بملف التميز الحكومى ٢٠٢٠ كماتم استعراض ترتيب دولة الامارات بملف التميز الحكومي.



جاء ذلك على ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وفى أطار خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين.



ويجدر الأشارة قد حصل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية أثناء توليه منصب السكرتير العام لمحافظة الدقهلية على المركز الثالث فالتميز الحكومي للأفراد لعام ٢٠١٩، فيما حصل بفئة المراكز مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية بالمركز الاول، فيما جاء مركز ومدينة طلخا بالمركز الرابع.



كما تم فى حينها تكريم المحاسب محمد عبد الباقي أثناء تولية منصب مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بمحافظة الدقهلية، وجميع أعضاء فريق التنسيق بين المراكز والمدن والوزارة لقيامهم بجهدا" كبير لأظهار المحافظة بهذا المستوى المتميز.



وتشمل منظومة التميز الحكومي ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في مدى تحقيق الرؤية، درجة تشجيع الابتكار، مدى توافر ممكنات التميز، وتحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه تلك الجهات في رحلتها نحو الريادة.



كما شهدت جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية ٢٠٢٠، تطورًا ملحوظ حيث تم التوسع في فئات الجوائز الفردية لتشمل أفضل موظف وأفضل فريق عمل.



وتهدف الجائزة الى نشر ثقافة التميز داخل الجهات الحكومية المصرية ودعم الروح التنافسية؛ بهدف تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.



أكد محمد عبد الباقي رئيس حى غرب المنصورة، علي أن مشروع تطوير العشوائي، مشروع قومى يحتاج لتكاتف جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق لسرعة إنجاز الاعمال.





جاء ذلك فى إطار اهتمام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين.

القائمة.



وفى ذات السياق عقد المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، بمسئولي تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والموكلة للشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (وزارة الدفاع)، لمناقشة خطة العمل على تطوير العشوائيات بسوق ستوتة، ومنطقة سندوب بنطاق حى غرب، وماتم من أعمال خلال الفترة المنقضية مؤكدا" على تزليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من الأعمال.



وأكد رئيس حي غرب على كافة الجهات المعنية المسئولة عن اتمام المشروع ولامجال للتراخى فى تنفيذ المشروعات القومية التى تعود بالنفع على المواطنين.



كما اشار رئيس حى غرب بانة قدتم خلال الفترة الماضية وحرصا" على حقوق المواطن وممتلكاتة تشكيل لجان من الادارة الهندسية التابعة لرئاسة الحى لمعاينة العقارات المتواجدة بالأماكن الخاضعة لأعمال التطوير وبالاخص بمنطقة سوق ستوتة نظرا" لطبيعة العقارات المتواجدة بالمنطقة.



فيما أكد مسئولى المشروع بأنه تم تشكيل فرق عمل يواصلون العمل بالتوازى بمنطقة سندوب وسوق ستوتة لسرعة أتمام الأعمال.



وشدد رئيس حى غرب المنصورة خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطة مُسبقة للأماكن التى سيتم العمل بها واخطار كافة الجهات المعنية، وسيتم الاجتماع أسبوعيا"

لمناقشة ماتم من اعمال خلال هذة الفترة.



أكد محمد عبد الباقي رئيس حى غرب المنصورة، علي أن مشروع تطوير العشوائي، مشروع قومى يحتاج لتكاتف جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق لسرعة إنجاز الاعمال.





جاء ذلك فى إطار اهتمام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين.

القائمة.



وفى ذات السياق عقد المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، بمسئولي تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والموكلة للشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( وزارة الدفاع )، لمناقشة خطة العمل على تطوير العشوائيات بسوق ستوتة، ومنطقة سندوب بنطاق حى غرب، وماتم من أعمال خلال الفترة المنقضية مؤكدا" على تزليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من الأعمال.



وأكد رئيس حي غرب على كافة الجهات المعنية المسئولة عن اتمام المشروع ولامجال للتراخى فى تنفيذ المشروعات القومية التى تعود بالنفع على المواطنين.



كما اشار رئيس حى غرب بانة قدتم خلال الفترة الماضية وحرصا" على حقوق المواطن وممتلكاتة تشكيل لجان من الادارة الهندسية التابعة لرئاسة الحى لمعاينة العقارات المتواجدة بالأماكن الخاضعة لأعمال التطوير وبالاخص بمنطقة سوق ستوتة نظرا" لطبيعة العقارات المتواجدة بالمنطقة.



فيما أكد مسئولى المشروع بأنه تم تشكيل فرق عمل يواصلون العمل بالتوازى بمنطقة سندوب وسوق ستوتة لسرعة أتمام الأعمال.



وشدد رئيس حى غرب المنصورة خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطة مُسبقة للأماكن التى سيتم العمل بها واخطار كافة الجهات المعنية، وسيتم الاجتماع أسبوعيا" لمناقشة ماتم من اعمال خلال هذة الفترة.

