الطيران المدني: اشتراط إحضار شهادة تحليل "pcr" لم تؤثر على توافد الركاب على المطارات المصرية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، إن جميع الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات المصرية في صالح المواطن المصري.

وأشار "مناع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أن اشتراط إحضار شهادة تحليل "pcr" على القادمين من الخارج لمصر، لم يؤثر على حجم الإقبال على زيارة مصر، ولم نرصد أي انخفاض في الأعداد.

وأوضح نائب وزير الطيران المدني، أنه تم تعديل المدة المحددة لصدور شهادة "pcr" حتى لا يكون هناك أي مشاكل للركاب.

وفي سياق متصل أكدت سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، أنه غير وارد دخول أي سائح إلى مصر بدون إجراء اختبار pcr، مشددة على أن هذا القرار في مصلحة المقصد السياحي المصري للتأكد من أن الواصلين غير حاملين لفيروس كورونا.

وقالت سها في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه في حالة تعذر إجراء اختبار pcr في بلد السائح، يمكنه إجراء الاختبار داخل مطار شرم الشيخ بالتنسيق مع وزارة الصحة، مستطردة" سيلتزم السائح وقتها بالمكوث في غرفته في الفندق حتى ظهور نتيجة الاختبار".

وتابعت "إذا كانت نتيجة الاختبار سلبيًا فيمكنه استكمال الرحلة بحرية، وفي حالة كانت النتيجة إيجابية سيتم عزله طبيًا والالتزام بالإجراءات التي حددتها وزارة الصحة"، مؤكدة على أنه يتم متابعة تنفيذ كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية على المنشآت السياحية.

وحول عودة السياحة اليوم في الأقصر وأسوان أعربت المتحدثة باسم وزارة السياحة عن تفائلها بعودة السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان وجميع المتاحف، مؤكدة على ضرورة التزام جميع هذه المنشآت بالإجراءات والشروط المتعلقة باشتراطات السلامة الصحية وبنسبة إشغالات تصل إلى 50%.

أخبار تهمك

كريم طارق يقترب من الزمالك

منذ أقل من ساعة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ أقل من نصف ساعة

ديانج يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن تفاصيل عقد فان دي بيك مع مانشستر يونايتد

منذ أقل من نصف ساعة

شقيق عبدالوهاب: رحلت عن الأهلي بسبب هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

بعد رمضان صبحي وفتحي.. بيراميدز يتحرك لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يهاجم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من والد ميسي على الأزمة الطاحنة مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

حرب جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها نجم زملكاوي

منذ أقل من ساعتين

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ حوالي 10 ساعات

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

سواريز يختار ناديه الجديد رسمياً

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 م

سواريز يختار ناديه الجديد رسمياً

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

08:02 م

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

03:39 م

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

08:03 م

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب