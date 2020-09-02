الطيران المدني: اشتراط إحضار شهادة تحليل "pcr" لم تؤثر على توافد الركاب على المطارات المصرية



وأشار "مناع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أن اشتراط إحضار شهادة تحليل "pcr" على القادمين من الخارج لمصر، لم يؤثر على حجم الإقبال على زيارة مصر، ولم نرصد أي انخفاض في الأعداد.



وأوضح نائب وزير الطيران المدني، أنه تم تعديل المدة المحددة لصدور شهادة "pcr" حتى لا يكون هناك أي مشاكل للركاب.



وفي سياق متصل أكدت سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، أنه غير وارد دخول أي سائح إلى مصر بدون إجراء اختبار pcr، مشددة على أن هذا القرار في مصلحة المقصد السياحي المصري للتأكد من أن الواصلين غير حاملين لفيروس كورونا.



وقالت سها في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه في حالة تعذر إجراء اختبار pcr في بلد السائح، يمكنه إجراء الاختبار داخل مطار شرم الشيخ بالتنسيق مع وزارة الصحة، مستطردة" سيلتزم السائح وقتها بالمكوث في غرفته في الفندق حتى ظهور نتيجة الاختبار".



وتابعت "إذا كانت نتيجة الاختبار سلبيًا فيمكنه استكمال الرحلة بحرية، وفي حالة كانت النتيجة إيجابية سيتم عزله طبيًا والالتزام بالإجراءات التي حددتها وزارة الصحة"، مؤكدة على أنه يتم متابعة تنفيذ كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية على المنشآت السياحية.



وحول عودة السياحة اليوم في الأقصر وأسوان أعربت المتحدثة باسم وزارة السياحة عن تفائلها بعودة السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان وجميع المتاحف، مؤكدة على ضرورة التزام جميع هذه المنشآت بالإجراءات والشروط المتعلقة باشتراطات السلامة الصحية وبنسبة إشغالات تصل إلى 50%.



قال الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، إن جميع الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات المصرية في صالح المواطن المصري.