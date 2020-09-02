اليونان: تركيا تواصل تصرفاتها الاستفزازية وتتجاهل دعوات الحوار

اتهمت اليونان امس تركيا بمواصلة تصرفاتها الاستفزازية ورفض دعوات الحوار في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين الجارين على خلفية مطامع أنقرة في حقول نفط وغاز بالمياه الاقتصادية لأثينا .. وفق "العين الإخبارية".

وقال بيان لوزارة الخارجية اليونانية إن أثينا ستواصل عقد الاتفاقات بشأن تعيين حدودها البحرية مع جميع دول المنطقة استنادا إلى القوانين الدولية.

وشدد البيان على أن أثينا لن يتم ابتزازها، وعلى تركيا الكف عن إثارة المتاعب وتقويض الاستقرار.

وأطلقت تركيا الشهر الماضي عملية استكشافية لحقول النفط والغاز شرق المتوسط وجددت مهمة أخرى في إجراء انتقده الاتحاد الأوروبي ودول إقليمية.

والإثنين أعلنت تركيا تمديد التنقيب غير القانوني للسفينة أوروتش رئيس حتى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري. وكان من المقرر سابقا أن يعمل حتى الأول من سبتمبر/ أيلول.

ووقعت اليونان مع مصر اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في 6 أغسطس/آب الماضي في خطوة أثارت غضب تركيا.

ويقول المسؤولون في مصر واليونان إن اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين يتوافق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ولوح الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على تركيا حال استمرت في خرق القانون الدولي والتنقيب في المياه الإقليمية لكل من اليونان وقبرص.

وأثارت التحركات التركية الاستفزازية غضب اليونان وقبرص فيما أعلنت تركيا عن إجراء مناورات عسكرية في شرق المتوسط، الأسبوع المقبل، بالتزامن مع تخطيط اليونان لمناورات مشتركة مع قبرص وفرنسا وإيطاليا.