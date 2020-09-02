استرداد 23 ألف متر مربع من أراضي أملاك الدولة في قنا



وأوضح المهندس عمر عبد الباقي مدير وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة ان حملات الإزالة نجحت في ازالة 76 حالة تعدي بالمباني على املاك الدولة بمراكز نجع حمادي ودشنا والوقف وقنا وقوص وقـفط ونقادة بمساحة اجمالية 23 ألف و671 متر مربع.



كما نجحت في ازالة 20 حالة تعدي بالزراعة على املاك الدولة بمركزي نقادة وقنا بمساحة اجمالية 4 افدنة و10 قراريط و11 سهم، بالإضافة إلى ازالة 117 حالة تعدي بالبناء على الاراضي الزراعية بمراكز ابوتشت ونجع حمادي ودشنا وقنا والوقف بمساحة 4 افدنة و13 قيراط و22 سهم.



وأكد محافظ قنا على استمرار أعمال ازالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.



كما عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعًا موسعًا بمديري المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة وعدد من العاملين بها لمناقشة خطة وبرامج عمل المراكز التكنولوجية، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وكمال شلبي السكرتير العام والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير المساعد ومحمود محمد مدير عام مركز المعلومات والسادة رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.



ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع خطة وبرامج عمل المراكز التكنولوجية بجميع قطاعات المحافظة وعرض تقرير تفصيلي يتضمن حصر لأهم وأبرز الموضوعات ومعوقات العمل والتي تم التوصل لوضع حلولا جذرية لها.



واشار المحافظ الي انه تم تشكيل لجنة للمرور اليومي على كافة المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل بها، ووجه بعرض تقرير اسبوعي على سيادته يتضمن (موقف العمل بكل مركز -معوقات واحتياجات العمل -تقييم اداء العاملين -مدي رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة).





ووجه المحافظ مسئولي المراكز التكنولوجية بعمل دليل مبسط للعاملين بالمراكز يوضح كافة إجراءات وخطوات العمل بالمنظومة وصلاحيات كل موظف بالمكاتب الامامية والخلفية، كما وجه بعمل دورات تدريبية للعاملين بالمراكز لرفع مستوي الاداء لديهم والتعرف على كافة التحديثات بالمنظومة وتحديد المهام الخاصة بكل موظف.



وأكد محافظ قنا على جميع المسؤولين بالجهاز التنفيذي للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين والتفاعل معهم من خلال تفعيل دور المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بحصول المواطن على الخدمة وتطبيقا لمبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها.

واشار الداودي الي ان أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة هو خدمة المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لطلباتهم في إطار اللوائح والقوانين المنظمة وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة.





صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 208 حالة تعدي.