الجمهور يترقب بلهفة مسرحية "حزلقوم" للنجم أحمد مكى ..تعرف على تفاصيلها

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يترقب جمهور ومحبى الفنان أحمد مكى، عرض مسرحيته الجديدة "حزلقوم"، الذى يلعب فيه شخصية "حزلقوم" الشهيرة التى يعشقها الملايين.





وخاض أحمد مكى تجربة المسرح للمرة الأولى من خلال مسرحية "حزلقوم" المنتظر انطلاق عرضها لأول مرة فى مصر خلال الفترة المقبلة بعد اعادة تشغيل المسارح بكامل طافتها، وذلك بعد النجاح الذى حققته المسرحية عند عرضها فى موسم الرياض وحققت أعلى الإيرادات هناك، واحتفل مكى بهذا النجاح مع فريق العمل.



يذكر أن مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن المهدى ومحمد جلال و يشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد و محمد سلام وميرنا جميل وسليمان عيد وإخراج كريم سامى وإشراف على العرض المخرج مجدى الهواري.