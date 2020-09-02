الليرة التركية تشهد انهيار جديد أمام اليورو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
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قفز سعر صرف اليورو مقابل الليرة على نحو كبير خلال تعاملات أسواق المال التركية  امس ما يفاقم أزمات العملة التي تشهد خسائر يومية أمام الدولار.

 

وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، سجل اليورو 8.82 ليرة، وهو أعلى مستوياته على الإطلاق له أمام العملة المحلية، فيما سجل الدولار 7.37 ليرة؛ ليستقر فيما بعد عند 7.35 ليرة.

 

يأتي ذلك غداة الإعلان عن مؤشرات جديدة عكست تدهور الاقتصاد التركي في القطاعات كافة، وسط تدهور مستوى المعيشة.

 

وسجل الاقتصاد التركي الاثنين خلال الربع الثاني من العام الجاري انكماشا 9.9% على أساس سنوي، ما يعد الأسوأ خلال 10 سنوات بالتزامن مع ذروة جائحة فيروس كورونا في البلاد.

 

وأدت السياسات الفاشلة للرئيس رجب طيب أردوغان وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين.

 

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فإن توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2020، تشير إلى انخفاض مستمر، حيث انخفض الناتج الإجمالي 9.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019.

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