كريم طارق يقترب من الزمالك

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث كريم طارق جناح طلائع الجيش والمعار من بتروجت، مع عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق، وأكد له صعوبة استمراره خلال الفترة المقبلة، بعد دخول الزمالك في مفاوضات لضمه.

 

وأكدت تقاريرصحفية، أن كريم طارق أبلغ إدارة طلائع الجيش وعبد الحميد بسيوني، بتحديد إدارة بتروجت 20 مليون جنيه للموافقة على بيعه بنهاية الموسم الحالي، وهناك محاولات من جانب الزمالك لتقليل القيمة المادية المطلوبة لحسم الصفقة.

 

وكان عبد الحميد بسيوني قد حاول في الساعات الماضية، إقناع كريم طارق بالبقاء مع طلائع الجيش لمدة موسم جديد، قبل أن يتدخل الزمالك بقوة في المفاوضات.

 

وخاض كريم طارق في الموسم الحالي مع طلائع الجيش 18 لقاء وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 5 أهداف أخرى.

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