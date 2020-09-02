إستطلاع رأي تركي يكشف تفوق "داؤود أوغلو ومنصور يافاش" على أردوغان

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
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كشف استطلاع جديد للرأي حول مرشحي الرئاسة في تركيا عن تفوق رئيسي بلديتي إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وأنقرة منصور يافاش، المنتميين لحزب الشعب الجمهوري على الرئيس رجب طيب أردوغان.

  

الاستطلاع الذي أجرته شركة "أوراسيا" التركية للأبحاث، ونشرت نتائجه، الثلاثاء، أظهر تقدم "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة، بحسب صحيفة "جمهورييت" المعارضة.

 

وطرح الاستطلاع سؤالا على المشاركين فيه حول "المرشح الرئاسي الذي سيصوتون له حال إجراء انتخابات رئاسية الأحد المقبل"، فحصل أكرم إمام أوغلو على 43.7%، تلاه منصور يافاش بـ41.1%، وجاء أردوغان في المركز الثالث بـ40.8%، فيما بلغت نسبة المترددين في الاختيار بين الثلاثة 18.5%.

 

 

 

 

 

وحصل كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، على 40.6%، تلته ميرال أكشينار زعيمة حزب "الخير" بـ40.1%، ثم القيادي بحزب الشعب الجمهوري إحسان كسيجي بـ39.4%، وعبد اللطيف شنر، القيادي بحزب "المستقبل" الذي يترأسه أحمد داود أوغلو، بـ39.1%.

 

 

 

 

 

وفيما بعد حل محرم إينجه المرشح الرئاسي السابق والقيادي السابق بالحزب قبل انشقاقه عنه قبل نحو أسبوع بحصوله على 35.9%، وعلي باباجان رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" بنسبة 35.2%.

 

 

 

 

 

وبعد ذلك في الترتيب جاء أحمد داود أوغلو بـ35.2%، والرئيس التركي السابق عبدالله جول بـ33.2%.

 

 

 

وتعد هذه النسب التي حصل عليها أردوغان انهيارا ملحوظا في شعبيته، لا سيما أنه كان قد حصل على 52.59% في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد يونيو/حزيران 2018.

 

 

 

 

 

ومؤخراً، أظهرت عدة استطلاعات للرأي في تركيا، انهيارا بشعبية أردوغان وحزبه العدالة والتنمية (الحاكم)، ما دفع جميع المراقبين إلى توقع نهايته مع أول استحقاق انتخابي تشهده البلاد.

 

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