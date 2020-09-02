عازف موسيقى كفيف: أحلم بلقاء عمرو دياب.. وعزة مصطفى تطالب الهضبة بتحقيق أمنيته

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الشاب عمر حسن عازف الموسيقى الكفيف، إنه يبلغ من العمر 20 عامًا، ويدرس في كلية الألسن جامعة عين شمس، واحترف العزف منذ 7 سنوات.

وأضاف عمر حسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أنه كان يفضل سماع الموسيقى ومشاهدة العازفين في مدرسته، حتى خاض التجربة بنفسه وأتقنها.

واستكمل تصريحاته، أنه رغم كونه كفيف، إلا أنه طالما يمتلك الموهبة سينجح فيها، مطالبًا ذوي الاحتياجات الخاصة، بضرورة التمسك بالموهبة الذين يمتلكونها، وأن لا تكون الإعاقة عائقًا لهم في تحقيق أهدافهم.

وتابع، أنه سيدرس المزيكا في الفترة المقبلة، موجهًا الشكر لوالده ووالدته، اللذان دعماه بشكل كبير ووفرا له الآلة الموسيقية، لا سيما وأنهم يرون فيه عازفًا كبيرًا في المستقبل، مشيرًا إلى أنه يفضل سماع الفنان عمرو دياب ويأمل في العمل معه مستقبلًا.

واختتم الموسيقار الشاب، تصريحاته بتوجيه الشكر للإعلامية عزة مصطفى، مؤكدًا أنها أكبر الداعمين له أيضًا، لترد الأخيرة بأن عمر فرض نفسه بقوة ويستحق كل الدعم لإثبات نفسه في الفترة المقبلة، وطالبت الفنان عمرو دياب بتلبية رغبة عمر حسن والتعاون معه.

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