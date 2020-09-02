تفاصيل اجتماع قيادات غرب المنصورة لتطوير العشوائيات (صور)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أكد محمد عبد الباقي رئيس حى غرب المنصورة، علي أن مشروع تطوير العشوائي، مشروع قومى يحتاج لتكاتف جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق لسرعة إنجاز الاعمال.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين.


وفى ذات السياق عقد المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، بمسئولي تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والموكلة للشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (وزارة الدفاع)، لمناقشة خطة العمل على تطوير العشوائيات بسوق ستوتة، ومنطقة سندوب بنطاق حى غرب، وماتم من أعمال خلال الفترة المنقضية مؤكدا" على تزليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من الأعمال.

وأكد رئيس حي غرب على كافة الجهات المعنية المسئولة عن اتمام المشروع ولامجال للتراخى فى تنفيذ المشروعات القومية التى تعود بالنفع على المواطنين.

كما اشار رئيس حى غرب بانة قدتم خلال الفترة الماضية وحرصا" على حقوق المواطن وممتلكاتة تشكيل لجان من الادارة الهندسية التابعة لرئاسة الحى لمعاينة العقارات المتواجدة بالأماكن الخاضعة لأعمال التطوير وبالاخص بمنطقة سوق ستوتة نظرا" لطبيعة العقارات المتواجدة بالمنطقة.

فيما أكد مسئولى المشروع بأنه تم تشكيل فرق عمل يواصلون العمل بالتوازى بمنطقة سندوب وسوق ستوتة لسرعة أتمام الأعمال.

وشدد رئيس حى غرب المنصورة خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطة مُسبقة للأماكن التى سيتم العمل بها واخطار كافة الجهات المعنية، وسيتم الاجتماع أسبوعيا لمناقشة ماتم من اعمال خلال هذة الفترة.

كما تم التأكيد على شركة غاز مصر خلال الاجتماع بأخطار المواطنين القاطنين بالمناطق الخاضعة لاعمال التطوير بسرعة توصيل الغاز لمنازلهم ان رغبوا بذلك.

فيما شدد رئيس حى غرب على مسئولى المشروع برفع نواتج أعمال الحفر اولا" بأول، وعمل حواجز وعلامات إرشادية، بمواقع العمل التابعة للمشروع حفاظا" على الماره والمواطنين.

فيما أوصى رئيس حى غرب بترشيح فرد من البحوث من شركة مياه الشرب والصرف الصحي للإنضمام للجنة الاشراف على المشروع لسرعة اتمام الاعمال.

وجديرا" بالذكر تشمل أعمال مشروع تطوير العشوئيات، تطوير شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، وأعمال رصف الطرق، والكهرباء، والإنارة، حيث أن هاتين المنطقتين تعانيان من مشاكل كبيرة في الصرف الصحي، نظرا لتهالك الشبكات، التى تم إنشاؤها منذ عام 1965.
تفاصيل اجتماع قيادات غرب المنصورة لتطوير العشوائيات (صور)
تفاصيل اجتماع قيادات غرب المنصورة لتطوير العشوائيات (صور)
تفاصيل اجتماع قيادات غرب المنصورة لتطوير العشوائيات (صور)
تفاصيل اجتماع قيادات غرب المنصورة لتطوير العشوائيات (صور)
تفاصيل اجتماع قيادات غرب المنصورة لتطوير العشوائيات (صور)
تفاصيل اجتماع قيادات غرب المنصورة لتطوير العشوائيات (صور)

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