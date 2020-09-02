لمنع حدوث موجة ثانية.. مكافحة كورونا تناشد المواطنين بهذا الأمر (فيديو)

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر مازالت في الموجة الأولى لفيروس كورونا لعدم تسجيلها صفر إصابات، مؤكدة أنه ليس شرط حدوث الموجة الثانية في بعض الدول الأوروبية أن يحدث بالضرورة في مصر.





وأضافت جيهان في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "هناك بعض دول العالم التي أعلنت تسجيل صفر إصابات بالفيروس، وبعدها عادت الأرقام من جديد بصورة كبيرة وهو ما يعني ظهور موجة ثانية للفيروس وهذا لم يحدث في مصر".





وتابعت "لم نسجل صفر إصابات، ولكن هناك انخفاض ملحوظ في أرقام الإصابات مع تراجع الحالات الشديدة والحركة التي تحتاج أجهزة التنفس الصناعي، ولكن هذا لا يعني التخلي عن الإجراءات الاحترازية والاستمرار في إجراءات التباعد وارتداء الكمامات للتجنب الإصابة بالفيروس".











