لمنع حدوث موجة ثانية.. مكافحة كورونا تناشد المواطنين بهذا الأمر (فيديو)
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:51 م
شيماء حسن
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قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر مازالت في الموجة الأولى لفيروس كورونا لعدم تسجيلها صفر إصابات، مؤكدة أنه ليس شرط حدوث الموجة الثانية في بعض الدول الأوروبية أن يحدث بالضرورة في مصر.
وأضافت جيهان في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "هناك بعض دول العالم التي أعلنت تسجيل صفر إصابات بالفيروس، وبعدها عادت الأرقام من جديد بصورة كبيرة وهو ما يعني ظهور موجة ثانية للفيروس وهذا لم يحدث في مصر".
وتابعت "لم نسجل صفر إصابات، ولكن هناك انخفاض ملحوظ في أرقام الإصابات مع تراجع الحالات الشديدة والحركة التي تحتاج أجهزة التنفس الصناعي، ولكن هذا لا يعني التخلي عن الإجراءات الاحترازية والاستمرار في إجراءات التباعد وارتداء الكمامات للتجنب الإصابة بالفيروس".
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 73828 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و5440 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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