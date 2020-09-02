الإسكان: مخالفات البناء بالمدن الجديدة وقعت خلال فترة الانفلات الأمني (فيديو)
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:30 م
داليا الحسين
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قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن أجهزة المدن الجديدة تقبل كافة مطالب التصالح في مخالفات البناء، كي تبت فيها لجنة فنية مشكلة.
وتابع "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن مخالفات المدن الجديدة حدثت في فترة الانفلات الأمني، وعلى سبيل المثال حدثت مخالفات في أكتوبر والقاهرة الجديدة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن أجهزة المدن الجديدة تعمل على "وأد" المخالفات فور حدوثها خلال الفترة الماضية.
وحول آليات التصالح في المدن الجديدة قال "أطلقنا صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي للرد على كافة الاستفسارات، فضلا عن طرح كتيب على موقع الوزارة".
وأكد أن 30 سبتمبر آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء حيث سيتم تنفيذ الإزالة فور انتهاء المهلة.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء:
موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح:
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد.
الفئات المطبق عليها القانون:
أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا الي أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري.
موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة:
أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.
وحدات مركزية لأول مرة:
كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.
محكمة عسكرية:
قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.
مالك الوحدات:
وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.