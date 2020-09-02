أول تعليق من والد ميسي على الأزمة الطاحنة مع برشلونة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
Advertisements

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض التعليق على مستقبله نجله وذلك عقب وصوله إلى برشلونة مؤخرًا.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن خوروخي ميسي هبط صباح اليوم في برشلونة وكان في استقباله العديد من الإعلاميين.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية المقابلة السريعة التي قامت بها قناة ديبورتيس كواترو الإسبانية مع والد البرغوث الأرجنتيني التي علق بها على مستقبل نجله:" لا أعرف أي شيء يا شباب، مستقبل نجلي صعب في برشلونة ومن الصعب بقاؤه".

وعما إذا كان مانشستر سيتي خيار جيد، اختتم والد ميسي تصريحاته قائلا:"لا أعرف ، لا يوجد شيء. لم أتحدث إلى جوارديولا، لم أتحدث مع أحد".

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن خورخي ميسي سيجتمع اليوم مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة من أجل إيجاد حل ودي لرحيل البرغوث الأرجنتيني عن البرسا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يصر على أن ميسي لا يمكنه الرحيل عن البلوجرانا إلا في حالة دفع الشرط الجزائي الذي قدره 700 مليون يورو بينما يعتقد ميسي بأنه يمكنه الرحيل مجانًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي خورخي ميسي برشلونة

أخبار تهمك

شقيق عبدالوهاب: رحلت عن الأهلي بسبب هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ربع ساعة

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ حوالي 10 ساعات

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كريم طارق يقترب من الزمالك

منذ أقل من ساعة

ديانج يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يهاجم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

حرب جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها نجم زملكاوي

منذ أقل من ساعتين

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من والد ميسي على الأزمة الطاحنة مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

بعد رمضان صبحي وفتحي.. بيراميدز يتحرك لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم ليفربول

منذ ساعة

سواريز يختار ناديه الجديد رسمياً

منذ ربع ساعة

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

موندو ديبورتيفو: برشلونة سيُحافظ على ميسي بهذه الطريقة

بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

بارتوميو يبلغ والد ميسي بقرار برشلونة النهائي

بارتوميو ينهار.. خورخي ميسي يحسم قضية موكله

ليونيل ميسي يذل بارتوميو

صحفي إسباني يكشف موعد رحيل ميسي عن برشلونة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 م

سواريز يختار ناديه الجديد رسمياً

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

03:39 م

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

أول تعليق من والد ميسي على الأزمة الطاحنة مع برشلونة

07:30 م

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب