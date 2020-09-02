أول تعليق من والد ميسي على الأزمة الطاحنة مع برشلونة





كشفت وسائل إعلام إسبانية أن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض التعليق على مستقبله نجله وذلك عقب وصوله إلى برشلونة مؤخرًا.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن خوروخي ميسي هبط صباح اليوم في برشلونة وكان في استقباله العديد من الإعلاميين.





ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية المقابلة السريعة التي قامت بها قناة ديبورتيس كواترو الإسبانية مع والد البرغوث الأرجنتيني التي علق بها على مستقبل نجله:" لا أعرف أي شيء يا شباب، مستقبل نجلي صعب في برشلونة ومن الصعب بقاؤه".





وعما إذا كان مانشستر سيتي خيار جيد، اختتم والد ميسي تصريحاته قائلا:"لا أعرف ، لا يوجد شيء. لم أتحدث إلى جوارديولا، لم أتحدث مع أحد".





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن خورخي ميسي سيجتمع اليوم مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة من أجل إيجاد حل ودي لرحيل البرغوث الأرجنتيني عن البرسا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يصر على أن ميسي لا يمكنه الرحيل عن البلوجرانا إلا في حالة دفع الشرط الجزائي الذي قدره 700 مليون يورو بينما يعتقد ميسي بأنه يمكنه الرحيل مجانًا.



