مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح.. والثالثة للبصل المجفف

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر الدولة الثالثة على مستوى العالم في تصدير البصل المجفف وإنتاجه، وتم بذل جهود كبيرة جدًا للوصول لهذه المرتبة.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح، وسط منافسة من إسبانيا إلا أنها أصبحت تستورده لجودة الإنتاج المصري، بالإضافة إلى أن مصر هي الأولى عالميًا في تصدير الفراولة وإنتاج زيتون المائدة والتمور.

واختتم تصريحاته، أن مصر الدولة السادسة عالميًا في إنتاج وتصدير البطاطس، وحجم الجهود التي قامت بها الدولة للحفاظ على المنتج الزراعي، واضحة للغاية، خاصة وأنه ليس هناك وجود لأي منتج محظور على مصر.

وفي وقت سابق، صرح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بأن وزارة الزراعة تولي اهتماما كبيرا بصناعة الدواجن وتقدم لها كل الدعم باعتبارها مستقرة وتتجاوز استثماراتها 95 مليار جنيه، وتوفر حوالى 4 مليون فرصة عمل، وتسد فجوة كبيرة في الغذاء البروتيني للمواطنين، وفق ما نشرته صفحة مجلس الوزراء.

وأضاف الصياد أن الوزارة علقت استيراد الدواجن المجمدة حماية للانتاج المحلى، كما سعت لدى منظمة صحة الحيوان العالمية من أجل اعتماد مصر رسميا من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، الامر يؤدي الى استعادة ريادتنا في تصدير الدواجن، بالاضافة الى التنسيق مع كافة الجهات في الدولة من اجل الاستعانة بالانتاج المحلي بدلا من الاستيراد.

وبشأن ما اثير من لغط حول استيراد دواجن من الخارج، يؤكد نائب وزير الزراعة، أنها شحنة ضئيلة جدا (2000) طن وانها مستوردة بغرض التصنيع واعادة التصدير للخارج، ولا تدخل الى السوق المحلي، وان شروط الموافقة فيها ان يعاد تصديرها مباشرة دون دخولها الى السوق المحلي.

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