البورصات الأوروبية تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات

تحولت البورصات الأوروبية للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب البورصات العالمية ورغم بيانات اقتصادية محبطة.









وأغلقت كافة القطاعات والبورصات الأوروبية جلسة اليوم على ارتفاع قوي مع مكاسب الأسهم اليابانية وارتفاع "وول ستريت" عند مستويات قياسية.





وجاء صعود الأسهم الأوروبية رغم البيانات الاقتصادية السلبية التي كشفت بالأمس عن تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو وانكماش أسعار المستهلكين هناك بنحو 0.2 بالمائة.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، تراجعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنحو 0.9 بالمائة خلال يوليو/تموز الماضي بعكس التوقعات.





وعند إغلاق التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 1.7 بالمائة إلى 371.2 نقطة، كما زاد "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.3 بالمائة إلى 5940.9 نقطة.





كما صعد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 2.1 بالمائة مسجلا 13243.4 نقطة، وارتفع "كاك" الفرنسي بنسبة 1.9 بالمائة إلى 5031.7 نقطة.





وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت، انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.7 بالمائة إلى 1.1828 دولار.