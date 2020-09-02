تنفيذ 14 قرار إزالة بإسنا وقطع المرافق عن العقارات المخالفة بأرمنت في الأقصر (صور)

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة محمد سيد سليمان، اليوم الاربعاء الموافق 2-9-2020، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي بناحية قرية أصفون، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء المخالف.



وقد اسفرت الحملة التي تمت اليوم عن تنفيذ 14 قرارا إزالة بناحية أصفون بمساحة 2 فدان و19قيراط، عبارة عن أحواش وأسوار ومباني بارتفاعات مختلفة متعدية على أراضي زراعية دون سند من القانون.



شارك في الحملة الاجهزة التنفيذية بالمركز ورئيس القرية وقسم التنظيم والإدارة الهندسية والإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة السيد اللواء مساعد المدير لفرقة شرطة اسنا، والمقدم سعيد الحسيني - نائب مأمور مركز شرطة إسنا، ورجال المباحث ورجال قوات الأمن والحماية المدنية.

وأكد رئيس مركز إسنا، أن الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين، وسيتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.



ومن جهة أخرى أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، أنه اعتبارًا من اليوم، تم البدء في قطع المرافق عن جميع العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها للتصالح عليها حتى الآن.



كما أنه سوف يتم بدء الازالات بعد انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح طبقا للقانون بنهاية الشهر الحالي

لذلك تهيب الوحدة المحلية بالسادة المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد قيمة ال 25% رسوم جدية التصالح.



وأشار بيان مجلس مدينة أرمنت، إلى أن تلقى طلبات التصالح والرد على جميع الإستفسارات والتساؤلات الخاصة بتطبيق القانون متاح طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة من خلال المركز التكنولوجي للمركز.

