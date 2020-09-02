دايما واقف في ضهرنا.. هكذا وجه أوس أوس الشكر لنقيب المهن التمثيلية

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يحرص الفنان أوس أوس على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشر أوس أوس عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو للدكتور أشرف زكى، عن رأيه في مسرحية "صباحية مباركة"، وعلق عليه قائلا"رأى حضرتك ده شرف كبير، ربنا يخليك لينا يادكتور، ودايما واقف في ضهرنا وداعم كل الناس، شرفتنا ونورتنا".





يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة" بطولة أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، حسام داغر، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي

