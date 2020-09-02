دايما واقف في ضهرنا.. هكذا وجه أوس أوس الشكر لنقيب المهن التمثيلية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:47 م
أشرف زكي
أشرف زكي
ولاء عبد الناصر
Advertisements
يحرص الفنان أوس أوس على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر أوس أوس عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو للدكتور أشرف زكى، عن رأيه في مسرحية "صباحية مباركة"، وعلق عليه قائلا"رأى حضرتك ده شرف كبير، ربنا يخليك لينا يادكتور، ودايما واقف في ضهرنا وداعم كل الناس، شرفتنا ونورتنا".


يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة" بطولة أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، حسام داغر، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي

أخبار تهمك

حرب جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها نجم زملكاوي

منذ أقل من ساعتين

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ حوالي 10 ساعات

بعد رمضان صبحي وفتحي.. بيراميدز يتحرك لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ربع ساعة

أول تعليق من والد ميسي على الأزمة الطاحنة مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

شقيق عبدالوهاب: رحلت عن الأهلي بسبب هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

سواريز يختار ناديه الجديد رسمياً

منذ ربع ساعة

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

ديانج يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كريم طارق يقترب من الزمالك

منذ أقل من ساعة

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم ليفربول

منذ ساعة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يهاجم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 م

سواريز يختار ناديه الجديد رسمياً

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

03:39 م

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

أول تعليق من والد ميسي على الأزمة الطاحنة مع برشلونة

07:30 م

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب