أحمد فلوكس يشارك منذر رياحنة بطولة "سفينة نوح" في رمضان 2021

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:29 م
سفينة نوح
سفينة نوح
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان أحمد فلوكس على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، مع السيناريست حسام موسى، وعلق قائلاً"الحمد لله تم تسليم أول ١٠ حلقات من مسلسل سفينة نوح، بطولة منذر رياحنة، أحمد فلوكس، وجاري اختيار باقي الأبطال ..2021".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.

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