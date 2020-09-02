550 سباح مصرى يشكلون شعار السلام العالمى على سطح مياة قناة السويس

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
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بالتزامن مع  "اليوم العالمي للسلام" ترسل مصر أكبر رسالة سلام للعالم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة - الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ - هيئة قناة السويس،  وبمشاركة Kayan businesses development -  Cinema factory.

وذلك في إطار إحتفال الأمم المتحدة  باليوم العالمي للسلام في 21 سبتمبر من كل عام ، لترسيخ المثل العليا للسلام بين جميع الشعوب والأمم ، وإعتبار هذا اليوم هو يوم رفض العنف ووقف إطلاق النار.

وتجلى هذا العام 2020  تجليا واضحا فى أننا لسنا أعداء لبعضنا بعضا. بل إن عدونا المشترك هو فيروس لا يكل في تهديده صحتنا وأمننا ومعايشنا. حيث أوقعت جائحة كوفيد - 19 عالمنا في حالة من الاضطراب وذكّرتنا بأن ما يحدث في جزء واحد من الأرض يمكن أن يؤثر في الناس في كل مكان.

لذا تدعو مصر من خلال هذا الحدث جميع الأمم والشعوب، إلى الإلتزام بوقف القتال وسترسل مصر هذه الرسالة للعالم   من خلال إطلاق تحدِ جديد يعمق ويرسخ مفهوم هذا اليوم من خلال نشر ثقافة التعاطف والرحمة والأمل في مواجهة الوباء. 

والذي يتمثل في تنفيذ أكبر علامه سلام فوق سطح الماء بقناة السويس بمدينة الإسماعيلية، يشارك في هذا التحدي ٥٥٠ سباحا مصريا تحت قيادة البطل الدولي القبطان ولاء حافظ، بحضور طاقم تحكيم دولي من منظمة Guinness World Record العالمية والمقرر إقامته يوم  21/9/2020  ( يوم السلام العالمى ).

وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بالمؤتمر الصحفي  بحضور كافه وسائل الإعلام المحلية والدولية، والذي سوف نوافيكم بموعده ومكانه قريبا.

يذكر أن الحدث يستهدف تحقيق رقم عالمى جديد ليكسر الرقم العالمي التركي و الذي تم تنفيذه بواسطه ٤٦٠ سباح.

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