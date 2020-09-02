كيف نجح تركي آل الشيخ في مضاعفة سعر شراؤه لنادي ألميريا ؟

كيف نجح تركي آل الشيخ في مضاعفة سعر شراؤه لنادي ألميريا ؟
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:32 م
علي خلاف
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منذ قرابة العام، أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ابتعاده عن الرياضة المصرية وبيع نادي بيراميدز، وشراء نادي ألميريا الإسباني، ليطرح تساؤلات كثيرة حول منطقية استثماراته، لتأتي الإجابة واضحة معالمها بعد عام واحد فقط على امتلاكه النادي الإسباني.
ألميريا الإسباني يبيع نجم الفريق لـ بنفيكا مقابل 24 مليون يورو:-
حسم مسؤولو نادي بنفيكا البرتغالي صفقة التعاقد مع هداف فريق ألميريا الإسباني داروين نونيز، لضمه رسميا مطلع الموسم الجديد مقابل 24 مليون يورو.
وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن ألميريا أتم الاتفاق مع بنفيكا على بيع داروين في صفقة قياسية تعد الأضخم في تاريخ دوري الدرجة الثانية الإسباني وأيضا في تاريخ الدوري البرتغالي.
وبلغت قيمة صفقة انتقال داروين نونيز إلى بنفكيا 24 مليون يورو إلى جانب نسبة 20% في حال قام النادي البرتغالي بإعادة بيع اللاعب.
تركي آل الشيخ يطبق نموذج الاستثمار الناجح (لاعب واحد = ضعف سعر النادي بأكمله)
وكان آل الشيخ قد قام بشراء نادي ألميريا الإسباني منذ عام، مقابل 20 مليون يورو، بعد تجربة استثمارية غير كاملة في الدوري المصري.
نادي ألميريا الإسباني تمكن اليوم من بيع هداف الفريق داروين نونيز، مقابل 24 يورو، وتصل قيمة الصفقة مع الإضافات إلى 44 مليون يورو مع ٢٠٪ لألميريا في حالة إعادة بيع الاعب الموهوب.
أرباح صفقة انتقال داروين نونيز إلى بنفيكا البرتغالي، قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف السعر الذي اشترى به ترك آل الشيخ نادي ألميريا، وهو ما يصب في مصلحة الاستثمار الجيد والنموذج الناجح للاقتصاد القوي في كرة القدم.
ماذا لو تأهل ألميريا إلى الدوري الإسباني ؟
يذكر أن ألميريا كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى الليجا، حيث احتل الفريق المركز الرابع في ترتيب جدول دوري القسم الثاني الإسباني، وتأهل إلى التصفيات المؤهلة لليجا لأول مرة بعد غياب 7 سنوات قبل الخسارة من جيرونا.
الموسم المقبل سيشهد تحدي جديد أمام أبناء آل الشيخ، من أجل التأهل إلى منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، فماذا لو نجح ألميريا في بلوغ حلم أضواء وشهرة الليجا، ليبقى التساؤل هنا مطروحًا هل أفسد رئيس هيئة الرياضة السعودية كرة القدم في مصر؟.
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