برشلونة يثير الجدل بشأن استمرار ميسي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه على الرغم من الخلاف الحاد بين الأرجنتيني ليونيل ميسي وإدارة ناديه برشلونة وقراره بالرحيل وعدم حضور تدريبات الفريق إلا أن الأمور لا تبدو أنها وصلت للنهاية بعد.

وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأن النادي الكتالوني قام مؤخرًا بنشر إعلان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت للكشف عن وجود قميصه الجديد في المتاجر.

وأكدت الإذاعة الإسبانية ظهور ليونيل ميسي في مقدمة الصورة بالإضافة إلى زملائه الإسبانيين أنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي والإسباني جيرارد بيكي والهولندي فرانكي دي يونج.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن ظهور ميسي في الإعلان لم يكن قبيل الصدفة، حيث أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة هو من طلب ذلك.

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