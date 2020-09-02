"دانة غاز" الإماراتية تعرض أصولها في مصر للبيع

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
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تجري شركة "دانة غاز" الإماراتية محادثات لبيع أصولها في مصر، إلى شركة "آي بي آر إنرجي" الأمريكية، قبل أكتوبر الذي يتوجب عليها فيه سداد ديون بقيمة 300 مليون دولار.

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت ثلاثة مصادر إن منتج الطاقة - الذي تتركز أصوله الرئيسية في مصر وإقليم كردستان العراق - كان يأمل في جمع أكثر من 500 مليون دولار من البيع، لكن من المرجح أن يكون العائد أقل بكثير.
وامتنعت "دانة" عن التعليق بشأن خطط البيع بينما لم تستجب شركة "آي بي آر إنرجي" على الفور على طلب للتعليق.

لكن بحسب "رويترز" قالت "دانة"، إنها ستستخدم حصيلة البيع لسداد 309 ملايين دولار من السندات الإسلامية "الصكوك" المستحقة في نهاية أكتوبر.

أعلنت الشركة الشهر الماضي تسجيل، خسارة بنحو 19 مليون دولار في النصف الأول من العام، بعد تكبدها تكاليف قيمتها 37 مليون دولار تتعلق بأصول النفط والغاز في مصر التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط وسط جائحة كورونا.

وقالت إنها تمتلك 366 مليون دولار نقدًا وما في حكمها بنهاية يونيو، وبعد إعادة شراء صكوك بقيمة 70.7 مليون دولار بعد 30 يونيو، أصبح لديها ما يقرب من 295 مليون دولار.

في يوليو، طلبت الشركة من حاملي سنداتها تقديم معلومات عن ممتلكاتهم، وهي خطوة يخشى بعض المستثمرين أنها تهدف إلى إعادة هيكلة الديون.

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