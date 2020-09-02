صراع الوصافة.. ماذا قدم الزمالك وبيراميدز قبل وبعد توقف كورونا (أرقام)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعد فريق الزمالك لمواجهة نارية ضد فريق بيراميدز مساء الخميس 3 سبتمبر، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة، ويتفوق على الزمالك بفارق الأهداف فقط، غير أن الأخير سيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بسبب انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلي في الدور الأول بالبطولة المحلية.

ويستعرض "الفجر الرياضي"  في هذا التقرير أرقام الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز قبل وبعد "كورونا":-

- الزمالك: 

خاض الزمالك 16 مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم قبل توقف البطولة بسبب فيروس كورونا منتصف مارس الماضي، فاز في 9 مباريات وخسر 4 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، سجل لاعبوه 22 هدفًا، واستقبلت شباكه 13 هدفًا، وحصد 30 نقطة من أصل 48 نقطة مستحقة له.


بينما لعب الزمالك 7 مباريات بالدوري الممتاز بعد استئناف النشاط الكروي في مصر في يوليو الماضي، فاز في 4 مباريات، وخسر مباراة، وتعادل في مباراتين، وسجل 8 أهداف واستقبل شباكه 4 أهداف وحصد 14 نقطة من أصل 21 نقطة مستحقة.

- بيراميدز:

لعب فريق بيراميدز 18 مباراة في بطولة الدوري الممتاز قبل توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا، حقق 9 انتصارات، و5 تعادلات، و 4 هزائم، سجل لاعبوه 28 هدفا، واستقبلت شباكه 19 هدفًا، وحصد 32 نقطة من أصل 54 نقطة مستحقة.

بينما خاض 5 مباريات بعد استئناف النشاط الكروي في مصر، فاز في 4 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 12 هدفًا، واستقبلت مرماه 4 أهداف، وحصد 13 نقطة من أصل 15 نقطة مستحقة للفريق.

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