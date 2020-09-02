الرعاية الصحية: إطلاق شعار "نرعاك في مصر" ليصبح العلامة التجارية للسياحة العلاجية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:14 م
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
منى صموئيل
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هنأ الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل"، دولة الإمارات الشقيقة لحصول إمارة دبي ممثلة في "هيئة صحة دبي" على المركز الأول عربيًا والسادس دوليًا في "السياحة العلاجية"، وذلك وفقًا للمؤشر العالمي للسياحة الطبية والصادر عن المركز الدولي لبحوث الرعاية الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم، مشيرًا إلى أن هذا التقييم العظيم جاء بناءًا على اعتبار إمارة دبي أحد أبرز المراكز المفضلة على خريطة السياحة العالمية، وأهم الوجهات الدولية المتفردة.

وأضاف السبكي إن هذا الإنجاز نتاج الجهود السباقة التي تبذلها حكومة دبي ممثلة في "هيئة صحة دبي" لتعزيز قطاع السياحة العلاجية، وأن هيئة الرعاية الصحية لديها خطة طموحة متسقة مع رؤية القيادة السياسية لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية وجعل مستشفيات الهيئة مقصدا للعلاج وذلك بتطوير المفهوم الحالي من سياحة الاستشفاء الي سياحة العلاج ونأمل في المستقبل القريب ان يأتي وافدين اجانب لمصر بغرض العلاج مثلما يأتون بغرض التمتع بالآثار الفرعونية والطبيعة الخلابة.

وأشار أن الوضع العالمي حاليا يعد نقطة قوة لصالح مصر في استقطاب السائحين من كل بلدان العالم بغرض العلاج لاسيما بعد تأثر الأنظمة الصحية في عدد كبير من دول العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد في ظل تماسك النظام الصحي المصري.

فيما أعلن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إطلاق شعار "نرعاك في مصر" كعلامة تجارية للسياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، سيتم التسويق له بشكل احترافي وعالمي، لافتًا إلى الاستفادة من إمكانيات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية، جنبا الي خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بما يسهم في تعدد الموارد الذاتية للهيئة ومنشآتها بما يعود بالنفع على المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ويزيد من قدرة الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتعزيز بيئة العمل الداخلية.

هذا، وقد أكد أن الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للرعاية الصحية تضع السياحة العلاجية كأحد أهم الموارد الذاتية لتعظيم المركز المالي للهيئة ومستشفياتها الامر الذي حدا بالهيئة الي استقطاب افضل الكوادر البشرية الطبية والإدارية سواء برئاسة الهيئة او مستشفياتها لوضع منهجية عمل مختلفة لتحقيق إنجاز في هذا الملف الاستراتيجي الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة تدفق النقد الأجنبي للدولة بشكل عام ويعزز موارد الهيئة بشكل خاص.

كما تمتلك الهيئة العامة للرعاية الصحية اكثر من ٨ مستشفيات بمحافظة بورسعيد مسجلة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية طبقًا لمعايير الجودة القومية وتسعى لتسجيل عدد ٧ مستشفيات دولية بالأقصر لتصبح بذلك اكبر جهة في مصر تمتلك مستشفيات مسجلة وفقا لمعايير الجودة.

وتحظى مستشفيات الهيئة المجهزة على أعلى مستوى بعدد من كبار الاستشاريين في كافة التخصصات الطبية النادرة وبذلك يكون لديها المقومات الاساسية لتحقيق انجاز في هذا الملف.

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نرعاك في مصر شعار السياحة العلاجية الرعاية الصحية

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