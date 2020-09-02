في مداهمات أمنية بالجيزة.. إحباط ترويج 24 كيلو مخدرات.. وضبط 11 سلاح ناري

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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.



وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.



وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 49 متهم، 48 إتجار، تعاطي، عثر بحوزتهم على 22 كيلو حشيش، 578 جرام هيروين، 129 قرص مخدر، 430 جرام الأستروكس، 240 جرام الشادو، 620 جرام بودر، 310 جرام البانجو، وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط 11 متهم 11 قضية دفاع عن النفس، وضبط بحوزتهم 10 فرد محلى الصنع 12 مم، بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم، طبنجة عيار 9ملم، 10 طلقة مختلفة الأعيرة.



وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة لتتولى النيابة العامة التحقيقات.



