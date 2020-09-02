ملفات مهمة على طاولة اجتماعات الجامعة العربية غدا.. اعرفها

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:07 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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جائحة كورونا، وكارثة انفجار مرفأ لبنان.. ملفات مهمة، من المقرر طرحها على طاولة اجتماعات جامعة الدول العربية، غدا الخميس.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إنه من المقرر عقد اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، غدا الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأوضحت الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن جدول الأعمال المعروض على الوزراء، تم بحثه من قبل اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية للمجلس ومن كبار المسؤولين، حيث رفعوا مجموعة من القرارات تمهيدا للنظر فيها من قبل الوزراء.

جائحة كورونا وتبعاتها
وأشارت السفيرة الدكتورة أبو غزالة، إلى أن موضوع التعامل مع تبعات جائحة كورونا، من مختلف الجوانب الاجتماعية والصحية والإنسانية والاقتصادية، من البنود التي تحظى بأولوية متقدمة على اجتماع المجلس، وكذلك دعم جهود دولة فلسطين لاحتواء هذه الجائحة وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية، وذكرت أن المجالس الوزارية العربية المتخصصة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك اللجان المتخصصة، بذلت جهودا مهمة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والشركاء لتعزيز الجهود العربية الرامية لاحتواء هذه الجائحة وتداعياتها.

الدعم العربى للبنان
وذكرت السفيرة الدكتورة أبوغزالة، أن المجلس سيبحث عددا من الإجراءات المهمة في إطار الدعم العربي الكامل للجمهورية اللبنانية والتضامن معها للتغلب على آثار كارثة مرفأ بيروت التي وقعت فى الرابع من أغسطس الماضى، وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بما يمكنها من التغلب على تداعيات هذه الكارثة، مشيرة في هذا الصدد إلى النداء الذي أطلقه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكذلك نتائج زيارته التضامنية إلى بيروت، موضحة أنها ضمن الأمور المعروضة على المجلس في هذا الشأن، معربة عن آمالها في أن تتغلب الجمهورية اللبنانية الشقيقة على تداعيات هذه الكارثة المروعة.

ملفات اقتصادية واجتماعية
من جانبه، استعرض السفير الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، عددا من الموضوعات المعروضة على الوزراء العرب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة القادمة، دعم الاقتصاد الفلسطيني، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020، الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2020، فضلا عن إطلاع الوزراء المجلس على تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة.

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