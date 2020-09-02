حبس 3 عاطلين لسرقتهم سيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بكرداسة

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس ٣ عاطلين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهم السيارات بكرداسة، بأسلوب المفتاح المصطنع، حيث ضبط بحوزتهم على سيارات مسروقة.





كان نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في ضبط 3 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وضبط بحوزتهم 3 سيارات مسروقة، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.





وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة سرقة السيارات بمديرية أمن الجيزة، تورط 3 عاطلين في سرقة عدد من السيارات النقل من الطريق العام، بأسلوب المفتاح المصطنع متخذين من محافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم





وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم بكرداسة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وسرقتهم 3 سيارات، أرشدوا عنها وتم ضبطها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.













وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.





ويقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.





جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع.



