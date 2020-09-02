خالد سرحان ضيف إنجي علي فى "أسرار النجوم" على نجوم FM

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:04 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
تستضيف غداً الخميس الإعلامية أنجى على الفنان خالد سرحان فى برنامج أسرار النجوم الثامنة مساء على محطهة وراديو نجوم FM 100.6.

خالد سرحان لديه تاريخ كبير من خلال مشاركته فى جميع الأعمال الفنيه واخر أدواره شخصيه مروان دهب فى مسلسل خيانه عهد مع الفنانه الكبيره يسرا.

 كما شارك خالد سرحان فى اعمال أمير الظلام وصاحب السعاده مع الزعيم عادل وأيضا أحدى أبطال مسرحيه بودى جارد بطوله مسرحيه اللى عليهم العين يوميات زوجه مفروسة قيد عائلى عنتر ابن ابن ابن شداد مأمون وشركاه الصندوق الأسود كابتن مصر مولانا العاشق سرايا عابدين أبن ليل بابا نيته وهيبه أكس لارج الريان ابن القنصل.

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ديانج يثير القلق في الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأهلي يستقر على تجديد عقد نجم الفريق خوفًا من تحركات بيراميدز

منذ أقل من ساعة

بعد رمضان صبحي وفتحي.. بيراميدز يتحرك لحسم صفقتين مدويتين

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل أزمة كهربا مع محمد الشناوي من الألف إلى الياء

منذ أقل من ساعتين

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 3 ساعات

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يرفع قضية على مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

حرب جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها نجم زملكاوي

منذ 18 دقيقة

الأهلي يتحرك رسميًا لضم ساحر الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الأهلي يوقع عقوبة كبرى على كهربا بعد أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل يوفنتوس عن ضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:39 م

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

01:17 م

حرب جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها نجم زملكاوي

06:32 م

ديانج يثير القلق في الأهلي

03:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب