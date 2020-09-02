خالد سرحان ضيف إنجي علي فى "أسرار النجوم" على نجوم FM





خالد سرحان لديه تاريخ كبير من خلال مشاركته فى جميع الأعمال الفنيه واخر أدواره شخصيه مروان دهب فى مسلسل خيانه عهد مع الفنانه الكبيره يسرا.





كما شارك خالد سرحان فى اعمال أمير الظلام وصاحب السعاده مع الزعيم عادل وأيضا أحدى أبطال مسرحيه بودى جارد بطوله مسرحيه اللى عليهم العين يوميات زوجه مفروسة قيد عائلى عنتر ابن ابن ابن شداد مأمون وشركاه الصندوق الأسود كابتن مصر مولانا العاشق سرايا عابدين أبن ليل بابا نيته وهيبه أكس لارج الريان ابن القنصل.

تستضيف غداً الخميس الإعلامية أنجى على الفنان خالد سرحان فى برنامج أسرار النجوم الثامنة مساء على محطهة وراديو نجوم FM 100.6.