الأهلي يستقر على تجديد عقد نجم الفريق خوفًا من تحركات بيراميدز

استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تجديد عقد نجم عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





واتفق المارد الأحمر مع محمد شريف مهاجم الفريق المعار إلى صفوف نادي إنبي، على تجديد عقده لمدة 3 مواسم مقبلة، خاصةً أنه سيكون من العناصر الهامة داخل القلعة الحمراء.





ويأتي قرار النادي الأهلي، بناءً على توصية من الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بعدما أبدى رغبته في عودة اللاعب من إعارته وعدم تجديدها مرة أخرى.





ومن المنتظر أن تنتهي إعارة محمد شريف إلى إنبي، بنهاية الموسم الجاري، وسط محاولات من الفريق البترولي للإبقاء عليه موسم آخر.



