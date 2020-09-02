أسطورة ليفربول: صلاح وماني سيعودان للتألق مع الريدز

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص ستيف نيكول، مدافع ونجم فريق ليفربول السابق، على التعليق بشان مستوى الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، في مباراة كأس الدرع الخيرية أمام آرسنال.

 

وتلقى محمد صلاح وماني انتقادات قاسية من قبل الصحافة والجماهير بسبب مستواهما في تلك المباراة، التي خسرها ليفربول بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4.

 

وقال نيكول في تصريحات لشبكة "ESPN" العالمية،: "خلال الموسمين أو الثلاثة الماضية، أظهر محمد صلاح وماني أن من الصعب تعويضهما في مباريات ليفربول الرسمية".

 

وتابع: "يمكنك أن تتحدث في بعض الأوقات عن محمد صلاح وتذبذب مستواه وإهماله في بعض الفرص، لكنك تعرف ماذا يمكنه أن يقدم للفريق، لأن من المحتمل أن يحدث الفارق في أي لحظة".

 

وأنهى تصريحاته: "لذلك أعتقد أن صلاح وماني لديهما القدرة على استعادة مستواهم والتألق مع الريدز".

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