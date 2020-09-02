طنطا يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أنهى اليوم فريق الكرة الأول بنادي طنطا تدريباته الجماعية قبل المواجهة المقبلة أمام نظيره الإتحاد السكندرى، على ملعب  الجيش في مدينة برج العرب،والتي من المقرر إقامتها غداً الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري العام.

وقد أبدى أحمد سامى المدير الفنى لفريق طنطا رضاه عن المستوى الذى ظهر عليه لاعبى الفريق خلال التدريبات الأخيرة خاصة فى ظل ارتفاع الحالة المعنوية بعد الجلسة التى عقدها الجهاز الفنى مع اللاعبين قبل السفر إلى برج العرب.

وأكد المدير الفنى لطنطا أنه سيسعى إلى تحقيق نتيجة جدية أمام فريق الإتحاد رغم صعوبة اللقاء وارتفاع المستوى الفنى لمنافسه خلال مبارياته الأخيرة بمسابقة الدورى العام وأكنه واثق فى قدرة لاعبيه على تحقيق نتجية طيبة تسعد الجماهير الطنطاوية وتحسن من وضع الفريق فى جدول مسابقة الدورى العام والخروج من عنق الزجاجة وكسر سلسلة الهزائم المتتالية التى لحقت بالفريق مؤخراً.

وأشار إلى أنه اتفق مع اللاعبين على بذل أقصى ما لديهم خلال المباراة بعد تحفظيهم بعض الجمل الفنية لتنفيذها خلال اللقاء، كما أنه يحاول اعادة روح الفريق مرة آخرى خصوصا وأن أداء الفريق يغلب عليه الطابع الفردى وأنه سيحاول جاهدا التخلص من هذه السلبية لأنها السلاح الوحيد لعبور هذه المرحلة الصعبة.

وأضاف مدرب طنطا أنه رغم صعوبة وضع الفريق ولكن لدى رغبة حقيقة فى تحقيق المعجزة والإبقاء على الفريق ضمن الكبار فى الموسم ولكن عبور هذه المرحلة الحرجة يتوقف على مدى قدرة اللاعبين على قبول التحدى واستيعابهم لخطورة الموقف لإنقاذ الفريق من دوامة الهبوط  التى تطاردهم.

وأختتم أحمد سامى كلامه قائلاً: أتمنى أن يساندنى لاعبى طنطا فى هذه المهمة الإنتحارية ويلتزموا بتنفيذ التعليمات التى تطلب منهم خلال المباريات القادمة.

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طنطا الدوري المصري الاتحاد احمد سامي

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